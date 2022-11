Primavera, Torino-Fiorentina LIVE dalle 11 su Violanews

Dodicesima giornata del Campionato Primavera 1, al 'Silvio Piola' di Vercelli si gioca Torino-Fiorentina. Ultima gara prima della sosta per il Mondiale per i viola di Alberto Aquilani, chiamati a confrontarsi con i granata di Giuseppe Scurto. I due allenatori, oggi avversari, sono coetanei e hanno condiviso il percorso nel settore giovanile della Roma. Classifica alla mano è uno scontro diretto in zona playoff, visto che Fiorentina e Torino sono appaiate a venti punti in classifica. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1