LIVE! Primavera, Sassuolo-Fiorentina: calcio d’inizio a Sassuolo!

Quinta giornata del Campionato Primavera 1 2022/2023, allo stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo (MO) va in scena Sassuolo-Fiorentina. Partita tra imbattute: la Fiorentina di Aquilani ha totalizzato 10 punti in quattro giornate, frutto di tre vittorie e un pareggio. Il Sassuolo dell'ex Bigica, invece, è a quota 8 punti grazie a due vittorie e due pareggi. Tra i viola ci sarà Berti, ultimo acquisto estivo: maglia numero 14 per lui.