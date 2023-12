LIVE! Primavera, Sampdoria-Fiorentina: calcio d’inizio a Bogliasco

I viola vogliono tornare alla vittoria in campionato

Al 3 Campanili di Bogliasco si gioca Sampdoria-Fiorentina, tredicesima giornata del Campionato Primavera 1 2023/2024. Dopo la vittoria con qualificazione in Coppa Italia, i viola vogliono tornare al successo anche in campionato per risollevare una classifica fin qui povera di punti (appena 7).