Primavera, Frosinone-Fiorentina: formazioni ufficiali, novità in porta per i viola

Nella settima giornata del Campionato Primavera 1 2022/2023, al "Comunale" di Ferentino (FR) va in scena Frosinone-Fiorentina. Quello tra gialloblu e viola è a tutti gli effetti uno scontro diretto. La Fiorentina di Alberto Aquilani è in vetta a quota 14, ancora imbattuta, a braccetto con la Juventus. Il neopromosso Frosinone di Giorgio Gorgone sta stupendo ed è distante un solo punto. Dalle 15 vi racconteremo la partita in diretta testuale su Violanews. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1