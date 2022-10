LIVE! Primavera, Fiorentina-Verona: formazioni ufficiali, prima da titolare per Berti

Dopo due settimane di sosta per le nazionali, il Campionato Primavera 1 riprende e la sesta giornata propone Fiorentina-Verona al 'Torrini' di Sesto Fiorentino. La Fiorentina di Aquilani è ancora imbattuta, avendo conquistato tre vittorie e due pareggi. Situazione opposta per il Verona di Bocchetti, ancora a caccia del primo successo, con un ruolino di marcia di quattro pareggi e una sconfitta. Dalle 13 vi racconteremo Fiorentina-Verona in diretta testuale. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1