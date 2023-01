Primavera, Fiorentina-Napoli LIVE dalle 16 su Violanews

Viola a caccia di una vittoria per scalare la classifica

A Sesto Fiorentino si gioca Fiorentina-Napoli, quindicesima giornata del Campionato Primavera 1. I viola di Alberto Aquilani devono mettersi alle spalle la sconfitta di Lecce per mantenere un posto in zona playoff e provare a scalare la classifica. Di fronte gli azzurri di Nicolò Frustalupi, reduci dalla doppia vittoria sulla Juventus tra campionato e coppa, impegnati nella lotta salvezza ma in grande forma. LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1