LIVE! Primavera, Fiorentina-Lecce: viola vivaci ma ancora nessun gol

Al Viola Park di Bagno a Ripoli si gioca Fiorentina-Lecce, quattordicesima giornata del Campionato Primavera 1 2023/2024. Sei mesi fa viola e giallorossi si contendevano lo scudetto, oggi sono a caccia di punti preziosi per allontanare il prima possibile l'ultimo posto in classifica, sinonimo di retrocessione in Primavera 2. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA