Primavera, Fiorentina-Cesena: formazioni ufficiali, Aquilani ritrova il ‘suo’ centrocampo

Undicesima giornata del Campionato Primavera 1, a Sesto Fiorentino si gioca Fiorentina-Cesena. I viola di Alberto Aquilani grazie alla vittoria di Bologna sono rientrati in zona playoff e sfidano i romagnoli di Giovanni Ceccarelli, ultimi in classifica. Nonostante l'ampio divario in termini di punti conquistati (17 per la Fiorentina, 4 per il Cesena), è una partita da non sottovalutare. Dalle 15 vi racconteremo Fiorentina-Cesena in diretta su Violanews. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1