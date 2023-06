Primavera, finale scudetto Lecce-Fiorentina [LIVE VN 20.30]: probabili formazioni

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena Lecce-Fiorentina, finale del Campionato Primavera 1 TIM 2022/2023. Giallorossi e viola a confronto per il tricolore. I salentini di Coppitelli arrivano alla partita da primi della stagione regolare e dopo aver eliminato il Sassuolo in semifinale. I viola di Aquilani, invece, da terzi in campionato e dopo aver superato la Roma ai quarti e il Torino in semifinale. Per entrambe le società c'è un digiuno da interrompere e un palmares da aggiornare: il Lecce ha vinto due scudetti (2002/03 e 2003/04), la Fiorentina tre (1970/71, 1979/80 e 1982/83). In caso di parità al 90′ si giocheranno i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore. La Fiorentina dovrà rinunciare allo squalificato Biagetti. Dalle 20.30 vi racconteremo la partita in diretta da Reggio Emilia.