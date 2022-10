Primavera, dalle 15 Bologna-Fiorentina LIVE su Violanews

Derby dell'Appennino per i giovani di Aquilani, in cerca di riscatto dopo tre ko

Al centro tecnico "Niccolò Galli" di Casteldebole (BO) va in scena Bologna-Fiorentina, gara valida per la decima giornata del Campionato Primavera 1 2022/2023. I viola di Alberto Aquilani hanno raccolto zero punti nelle ultime tre uscite e cercando di invertire il trend contro i rossoblu di Luca Vigiani, che invece hanno vinto le ultime tre gare tra campionato e coppa. Gli emiliani sono davanti in classifica, con 16 contro i 14 dei gigliati. Dalle 15 vivremo in diretta su Violanews il derby dell'Appennino. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1