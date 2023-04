Primavera, Cesena-Fiorentina LIVE dalle 14 su Violanews

Viola a caccia dei tre punti per consolidare il secondo posto

Al centro sportivo 'Romagna Centro' di Cesena si gioca Cesena-Fiorentina, ventottesima giornata del Campionato Primavera 1 2022/2023. Aspettando la finale di Coppa Italia, la Fiorentina cerca la terza vittoria di fila per consolidare il secondo posto in classifica. Di fronte l'ultima della classe, a caccia di punti per allontanare la retrocessione. LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1