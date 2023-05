Napoli-Fiorentina [LIVE] 0-0: fuori Lozano per infortunio

Napoli-Fiorentina in campo alle 18:00 al Maradona per il match valido per la 34ª giornata di Serie A: segui con noi il LIVE della gara

Napoli-Fiorentina in campo alle ore 18:00 al Maradona per il match valido per la 34ª giornata di Serie A. Segui con noi la diretta della partita dal fischio d'inizio fino alla fine per scoprire se i viola riusciranno a strappare i tre punti a casa dei Campioni d'Italia.