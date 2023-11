Milan-Fiorentina, LIVE: le formazioni ufficiali, alle 20:45 la cronaca testuale

Milan-Fiorentina è una partita che vale tanto per entrambe le squadre. Nell'anticipo della 13° giornata di Serie A la squadra di Vincenzo Italiano fa visita ai rossoneri di Stefano Pioli. Da un lato la squadra viola che sogna grandi posti in classifica e con una vittoria può continuare a sognare. Dall'altra un "diavolo" martoriato dagli infortuni che deve vincere per evitare una crisi che potrà compromettere la stagione. Dirigerà la sfida del "Meazza" l'arbitro Marco Di Bello, la scheda.