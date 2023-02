Inter-Fiorentina, Serie A Femminile: segui il LIVE dalle 12.30

La Fiorentina di Patrizia Panico scende in campo per sfidare l'Inter di Rita Guarino. Una sfida di alta classifica, con le Viola al terzo posto con 34 punti e subito dietro le nerazzurre a quota 32. Una vittoria sarebbe l'ideale per difendere la posizione in classifica e agganciare, momentaneamente, la Juventus al secondo posto. Questa è l'ultima giornata del campionato di Serie A. Poi, le prime 5 squadre si sfideranno nella poule scudetto con cui si deciderà appunto, il titolo e l'accesso alla Champions League. (SERIE A FEMMINILE)