LIVE – Inter-Fiorentina: Thuram trova il vantaggio

La Fiorentina affronta l'Inter ancora a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato. Quattro reti all'attivo per i nerazzurri, tre segnate da Lautaro Martinez e nessuna rete subite. la Fiorentina reduce dall'impegno di giovedì sera avrà un compito molto difficile ma non impossibile. Arbitra l'incontro Marchetti un arbitro giovane (la scheda) con cui i viola non hanno un passato positivo. ---> LEGGI LE STATISTICHE DELLA GARA IN TEMPO REALE