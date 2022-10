Hearts-Fiorentina LIVE: la diretta testuale dell’incontro di Conference League

La Fiorentina torna in campo in Conference League e sfida gli scozzesi dell'Hearts. Segui la diretta testuale su Violanews

La Fiorentina torna in campo in Conference League per la terza giornata della competizione. Per i viola è già uno snodo cruciale, visto il solo punto raccolto nelle prime due gare contro Riga e Basaksehir. La squadra di Italiano è reduce dal ko di Bergamo per 1-0, gli scozzesi dell'Hearts dalla netta sconfitta con il Celtic per 0-4. ViolaNews vi fornirà la diretta testuale della partita.