Fiorentina-West Ham si gioca anche al Franchi LIVE: entra la Fiesole

Fiorentina-West Ham si gioca anche al Franchi. Come ben noto ormai, la partita della squadra di Italiano verrà trasmessa anche al Franchi. I tifosi viola potranno assistere alla finale di Conference League su quattro maxischermi: tre in campo, lato Fiesole. Mentre il quarta sarà il consueto maxi schermo usato durante le partite. Violanews sarà all'interno dell'impianto per raccontarvi la serata viola.