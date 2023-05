Fiorentina-Udinese 1-0 LIVE : palo di Duncan e poi Castrovilli! Viola avanti

Torna il campionato. La Fiorentina ospita al Franchi l'Udinese di Andrea Sottil. A pari punti in classifica, le due squadre dovranno dimostrare in campo di voler lottare per una possibile qualificazione europea

Torna il campionato. La Fiorentina ospita al Franchi l'Udinese di Andrea Sottil. A pari punti in classifica, le due squadre dovranno dimostrare in campo di voler lottare per una possibile qualificazione europea. La Fiorentina di Italiano dove riprendersi dalla sconfitta con il Basilea, onorando la causa della Serie A. Giovedì arriva un match fondamentale, ma oggi servono i tre punti anche per dare una scossa all'ambiente viola.