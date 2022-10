Fiorentina-Lazio: dalle 20.45 il LIVE del match. Ecco le formazioni!

Alle 20.45, la Fiorentina di Italiano sfida la Lazio di Sarri. Un match importante per entrambi club in cerca di conferme. I Viola vogliono confermarsi dopo la vittoria in Conference contro gli Hearts, mentre i biancocelesti cercano risposte per valutare le loro possibilità in questo campionato.Pubblico delle grandi occasioni allo stadio Artemio Franchi.