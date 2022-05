LIVE – Fiorentina-Juventus 0-0 p.t. Inerzia viola, Bonaventura due volte pericoloso

La nostra cronaca LIVE di Fiorentina-Juventus, ultima giornata di campionato decisiva per il ritorno in Europa dei viola

La Fiorentina si gioca tutto nella partita più attesa della stagione. A maggior ragione quando può valere l'accesso alle competizioni europee. I viola si giocano l'ultima chance contro la Juventus di Massimiliano Allegri, affrontata già tre volte in stagione. Nelle precedenti occasioni i gigliati sono sempre usciti sconfitti dal confronto diretto e non sono mai riusciti a trovare la via del goal. Vincenzo Italiano e il popolo viola si augurano di spezzare questa maledizione proprio stasera. La squadra potrà contare sul supporto dei propri tifosi, presenti in massa allo stadio "Franchi" che dovrebbe registrare il record stagionale di presenze. Il calcio d'inizio di Fiorentina-Juventus è fissato alle ore 20:45. A dirigere l'incontro sarà Chiffi di Padova, la designazione completa della squadra arbitrale.