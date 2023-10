Fiorentina femminile – Napoli femminile LIVE dalle 12:30

Allo stadio curva Fiesole del Viola Park alle ore 12:30 andrà in scena la partita tra Fiorentina-Napoli femminile. La Fiorentina quinta in classifica a 4 punti andrà a sfidare il Napoli nono a 0 punti. La formazione di mister De La Fuente farà...

Allo stadio curva Fiesole del Viola Park alle ore 12:30 andrà in scena la partita tra Fiorentina-Napoli femminile. La Fiorentina quinta in classifica a 4 punti andrà a sfidare il Napoli nono a 0 punti. La formazione di mister De La Fuente farà tutto il possibile per portare i 3 punti a casa e ad arrivare nelle zone alte della classifica.