Fiorentina-Bologna LIVE: Biraghi protesta per una gamba tesa di Lucumì

Dentro le formazioni ufficiali: Saponara un po' a sorpresa gioca alto a sinistra, ancora fuori Ikoné. non riposa Nico Gonzalez, conferma per Igor in difesa.

Via! Il Bologna veste la maglia gialla con banda diagonale rossoblu, Fiorentina in tenuta viola da casa.

La Fiorentina fresca di qualificazione alle semifinali di Coppa Italia accoglie il Bologna nella 21esima giornata di campionato. Gli uomini di Italiano vengono dal convincente pareggio in casa della Lazio, mentre i rossoblu nell'ultimo turno hanno avuto ragione dello Spezia in casa. Manca Arnautovic, per gli ospiti c'è Zirkzee in avanti ed è una sfida con l'altro ex Bundesliga Jovic dall'altra parte. Seguiamo la partita del Franchi con aggiornamenti in rigorosa diretta.