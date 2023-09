LIVE – Fiorentina-Atalanta 2-2: che occasione per Nico Gonzalez!

Alle 18.00 si affrontano davanti ad un "Franchi" tutto esaurito una Fiorentina che vuole riscattare la pesante sconfitta di Milano e l'Atalanta che ha iniziato il campionato con due vittorie e una sconfitta. Gara difficile per i ragazzi di Italiano che giovedì, come del resto anche i bergamaschi, saranno impegnati in Europa. Arbitra l'incontro l'internazionale Luca Pairetto (la scheda) che è un arbitro molto severo e non molto fortunato con la Fiorentina. -> LEGGI LE STATISTICHE DELLA GARA IN TEMPO REALE