Under 15 – Fiorentina-Ascoli 0-1. Viola beffati sul finale

Rivivi la cronaca in tempo reale di Fiorentina Ascoli valevole per il campionato Under15.

Questa mattina alle 11.30 si sono sfidate Fiorentina e Ascoli, con risultato finale di 0-1. E' stata una partita molto combattuta da entrambe le parti, con tanti duelli e capovolgimenti di gioco. Il primo tempo ha visto l'Ascoli in dominio del gioco, creando tante azioni pericolose e tenendo la Fiorentina schiacciata nella propria metà campo. Invece la seconda frazione di gioco è stata più divertente , poiché entrambe le squadre si sono allungate nel tentativo di trovare la rete del vantaggio e dunque lasciando molti spazi. La Fiorentina ricomincia bene il secondo tempo, prendendo coraggio e cercando il varco giusto nella difesa bianconera, tuttavia gli ospiti non sono calati fisicamente e mentalmente e hanno continuato a produrre azioni molto pericolose riuscendo sempre a trovare la porta viola; bravissimo Neri a sventare il pericolo in più di una occasione. Verso la fine della partita gli ospiti passano il vantaggio con il numero 2 Marcaccio, il quale timbra la vittoria dell' Ascoli.