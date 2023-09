Femminile: Fiorentina-Sassuolo 2-1, esordio vincente per De La Fuente

Per sapere tutti i risultati della prima giornata del campionato femminile andate sul sito NumeriCalcio.it. Grande esordio per De La Fuente e le sue ragazze che vincono e convincono nella prima gara del campionato 2023/2024 contro il Sassuolo a Sesto Fiorentino. Inizia bene il Sassuolo che sfrutta un errore di Tortelli e il conseguente fallo di Faerge per segnare tramite un rigore il goal del vantaggio con l'ex Sabatino. Da quel momento in poi gioca solo la Fiorentina e pareggia pochi minuti dopo con Catena dagli sviluppi di un corner. Ben due pali nel corso del primo tempo non permettono alla squadra di De La Fuente di passare in vantaggio e la prima frazione si conclude sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo il dominio continua e si conclude solamente al minuto numero 84, con la rete di Cinotti che sfonda il muro neroverde. Adesso la Fiorentina tornerà in campo dopo la sosta delle nazionali contro l'Inter il 2 Ottobre.