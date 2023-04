LIVE – Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lech Poznan-Fiorentina

Segui su Violanews la diretta testuale di Lech Poznan-Fiorentina, valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League

Alle 21 al Mjeski Stadion di Poznan andrà in scena Lech-Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League. I polacchi sono squadra temibile, e giocheranno in un ambiente infuocato come quello di casa, dove ci saranno 40.000 tifosi a sostenerli. I viola invece sono a caccia dell'ennesimo risultato positivo tra campionato e coppa, e vogliono proseguire nel momento magico.