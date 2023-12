Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Genoa LIVE dalle 14 su VN

I viola entrano in tabellone, in palio un posto nei quarti di finale

Al Viola Park di Bagno a Ripoli si gioca Fiorentina-Genoa, ottavi di finale di Coppa Italia Primavera 2023/2024. Dentro o fuori per conquistare un posto nel turno successivo contro Empoli o Milan. I viola entrano in gioco adesso, mentre i rossoblù hanno già eliminato Monza e Reggiana. A dirigere la sfida il fischietto internazionale Maria Marotta, che ha già arbitrato la Fiorentina in Coppa Italia Primavera in occasione della finale del 2020 vinta contro il Verona.