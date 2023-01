LIVE! Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Ascoli: pari immediato degli ospiti

I viola sono campioni in carica dal 2018/19

La Fiorentina entra in gioco in Primavera Tim Cup, la Coppa Italia Primavera, trofeo che detiene dalla stagione 2018/19. I viola di Alberto Aquilani negli ottavi di finale sfidano l'Ascoli, formazione di Primavera 2, arrivata a questo punto del torneo dopo essere partita dal primo turno preliminare. Gara da non sottovalutare, ma che comunque vede i viola partire con i favori del pronostico. -> LEGGI I RISULTATI E IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA PRIMAVERA