Coppa Italia Femminile, Genoa-Fiorentina 1-6 LIVE: gol della bandiera del Genoa

Segui con noi il LIVE del match tra Genoa e Fiorentina dalle 14.30. Gara valida per il girone E di Coppa Italia

Esordio stagionale della Fiorentina Femminile in Coppa Italia. Le ragazze di Patrizia Panico scendono in campo alle 14.30 contro il Genoa per la seconda giornata del girone E. I padroni di casa, squadra di Serie B, hanno perso contro il Verona, altra squadre del girone. Mentre la Fiorentina cerca la sua prima vittoria. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE