Tifosi greci in settori viola, annullati 300 biglietti. Ma alcuni sono già dentro

Arrivano aggiornamenti per quello che riguarda le presenze dei tifosi all'OPAP Arena di Atene per la finale di Conference League fra Olympiacos e Fiorentina. I biglietti sarebbero dovuti essere equamente distribuiti fra le due società ma pare che di fatto le cose non siano andate così. Diversi tifosi greci, infatti, sono riusciti ad entrare in possesso di tagliandi destinati ai settori viola dello stadio attraverso intermediari italiani.