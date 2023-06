Repubblica: se Juventus rinuncia alla Conference nessuna italiana ripescata

Non partecipare alla Conference League per scelta sarebbe deleterio principalmente per il calcio italiano, spiega il giornale

Redazione VN

Juventus e Uefa hanno ripreso a parlare per trovare un punto di incontro. Scrive l'edizione online di Repubblica che spiega come i bianconeri abbiano anche dimostrato disponibilità a non prendere parte alla prossima Conference League: una scelta che andrà inserita in un contesto più ampio e che non potrà essere autonomamente imboccata dalla Juventus.