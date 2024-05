Allenamento aperto Olympiacos: tanta tecnica e pallone, recuperato un titolare

L' Olympiacos tiene oggi il proprio Media Day in vista della finale di Conference League del 29 maggio ad Atene, e ha cominciato la mattinata con una seduta di allenamento resa pubblica per intero. Nulla di così sconvolgente sul campo dello stadio Karaiskakis, anche perché sarebbe stato folle fare tattica in mondovisione (diretta streaming sul canale Youtube della società).

Praticamente solo torello e partitelle per gli uomini di Mendilibar, che si sono affrontati ripetutamente a campo ridotto allenando la tecnica. Sarà poi il tempo delle conferenze stampa e di dichiarazioni per molti dei componenti della rosa. La notizia principale è la presenza in gruppo del terzino sinistro argentino FranciscoOrtega, che era in dubbio per la finale a causa di un infortunio ma che verosimilmente riuscirà a prender parte alla gara dall'inizio.