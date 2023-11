Italiano: “Non può essere il vero Nzola e lui lo sa. Così gestisco Bonaventura”

SOLUZIONI - "Le tre partite perse in campionato si sono sviluppate più o meno nella stessa maniera, ci aspettavano e non abbiamo trovato la soluzione giusta a livello di qualità. Se non attacchi bene gli spazi è difficile venirne fuori. Penso che abbiamo fatto quel che dovevamo, ma ci è mancato quello, la sostanza oltre la forma, e dobbiamo pensarci molto di più. I ragazzi sanno che la strada è quella giusta, ma dobbiamo fare di più, dopo Napoli abbiamo perso un'occasione e ne siamo dispiaciuti. Cercheremo di rimediare".

TERZINO - "Pierozzi ha avuto un affaticamento e si è dovuto fermare di nuovo, ora è nuovamente a disposizione ma non possiamo forzare con lui. Kayode non c'è e lo sapete, Comuzzo lo possiamo adattare ma lui è un centrale di difesa. Mi auguro che possiamo recuperare gli infortunati al più presto".

MINA IN ATTACCO - "Vedendo la partita poteva essere qualcosa da fare molto prima, visto che la Juve chiudeva tutte le tracce interne e si poteva solo crossare. Ho voluto far assaporare qualche minuto di Franchi e di Serie A a Yerry, ne ha bisogno vista la sua stazza. E' una soluzione d'emergenza, peccato non averlo sfruttato nel migliore dei modi. Dobbiamo dare imprevedibilità nelle giocate individuali, isolando i nostri giocatori più bravi nell'uno contro uno. Le abbiamo provate tutte domenica, dobbiamo continuare a lavorare e domani dimostrare di essere i favoriti. Quando siamo in fiducia siamo un'altra squadra".

QUALITA' - "Bisogna parlare di qualità anche difensiva, domenica non ci hanno dato possibilità e così dobbiamo fare anche noi. Ci siamo preparati sulle preventive, temevamo le loro ripartenze e abbiamo fatto anche bene, ma siamo stati incapaci in quell'unica situazione nel non far fare gol a Miretti".

NZOLA - "Penso che il ragazzo si aspettasse di fare più gol, di avere più continuità. In questo momento si è complicato qualcosa ma lui non deve perdere fiducia, basti pensare a quello che è successo a Beltran, basta un gol e ti sblocchi. Questo non può essere il vero Nzola, non può essere il vero centravanti della Fiorentina. Lo sa anche lui, ma io l'ho visto venir fuori in passato da situazioni come questa, so che c'è ancora quell'attaccante che in un Fiorentina-Spezia si è portato a spasso Igor e ci ha segnato".

ALLUVIONE - "La nostra vicinanza è enorme, avete visto tutti il gesto del nostro capitano. Non vediamo l'ora di riabbracciare i ragazzi della Fiesole, secondo me la loro mancanza si è sentita molto".

BONAVENTIURA - "Lo dobbiamo gestire, poi non dobbiamo dimenticarci di Barak che anche lui è uno di quelli che può e deve dare di più a questa squadra. Domani ci saranno tanti giocatori con poco minutaggio nella partita precedente".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.