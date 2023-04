La Fiorentina diventa la 4° squadra a disputare tutte le semifinali in Europa!

Il passaggio del turno della Fiorentina in Conference League regala ai viola l'ottavo accesso alle semifinali di una manifestazione UEFA [LEGGI]. Sotto questo aspetto è interessante evidenziare come la squadra viola diventi la quarta formazione assoluta a livello continentale a disputare le semifinali in tutte le 4 maggiori competizioni UEFA dopo Roma, Feyenoord e Ol. Marsiglia. La squadra gigliata, in passato, ha disputato le semifinali di Coppa Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA (anche in "versione" Europa League). L'ultima volta in cui i viola avevano affrontato una semifinale risaliva al 2015 (persa contro il Sevilla in Europa League). Ricordiamo che Fiorentina, Juventus e Roma sono le squadre che hanno disputato le finali del maggior numero di diverse competizioni UEFA (3 a testa).