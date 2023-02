Fiorentina, i convocati anti Braga. Assenza a sorpresa, la decisione su Venuti

Sono stati diramati da poco i convocati della Fiorentina in vista del match contro lo Sporting Braga di domani. Ranghi quasi al completo per Vincenzo Italiano che può contare anche su Lorenzo Venuti, nonostante non abbia lavorato in gruppo. Resta invece fuori Josip Brekalo, che è rimasto a Firenze per allenarsi. Ancora ai box anche Sottil. Questa la lista completa.