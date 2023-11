Fiorentina-Genk, l’iniziativa per chi ha aiutato gli alluvionati

La Fiorentina ha fatto sapere, che per la gara al Franchi contro il Genk, ci sarà un'iniziativa per chi non è andato alla stadio per Fiorentina-Juventus

La Fiorentina ha fatto sapere, che per la gara al Franchi contro il Genk, ci sarà un'iniziativa per chi non è andato alla stadio per Fiorentina-Juventus per aiutare gli alluvionati. Infatti, chi ha acquistato il biglietto per la gara contro i bianconero potrà prendere il biglietto per la gara contro il Genk al costo simbolico di 1 euro. Sarà possibile intestare il biglietto direttamente all'abbonato o, nel caso questo avesse già comprato il biglietto per la partita, a un'altra persona.