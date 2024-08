Domani il sorteggio di Conference League: dove vederlo in tv e streaming

Nella giornata di domani ci saranno i sorteggi per il terzo turno di qualificazione alla Conference League . In poche parole, il turno prima rispetto agli spareggi di fine agosto in cui sarà impegnata anche la Fiorentina. Quindi, si scoprirà la partita da cui uscirà la prossima avversaria europea dei viola .

Dove seguire i sorteggi?

Non sono reperibili informazioni, per il momento, su dove seguire in tv o streaming i sorteggi. Molto probabilmente, come già successo lo scorso anno, che vennero trasmessi in diretta streaming sul sito dell'UEFA (UEFA.com), è presumibile che venga fatto lo stesso.