Conference League, l’avversario più temibile è… la distanza: almeno 1200 km

Una delle variabili negative del sorteggio di Conference League della Fiorentina è rappresentata dal viaggio da sostenere in occasione della gara d’andata (16 febbraio), che arriverà dopo la gara di ritorno in campionato a Torino contro la Juventus. Come scrive La Nazione, infatti, la destinazione più vicina in linea d’aria è quella di Razgrad in Bulgaria (1.227 km), mentre quella più distante è Baku in Azerbaijan (3.182 km).