Conference League, Fiorentina-Basilea e ritorno: date, orari e dove vederla

Tutte le info necessarie per seguire le semifinali di Conference League tra Fiorentina e Basilea. I viola non arrivavano al penultimo atto in Europa dal 2014-2015

Dove vederle in tv e streaming

Le due gare che attendono la Fiorentina saranno trasmesse da Sky Sport. Le semifinali di Conference League, sia l’andata che il ritorno, potranno essere seguite sulla tv a pagamento, ma i canali saranno ancora da decidere tra Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport Football (203). Non è ancora noto se almeno una delle due sfide sarà disponibile anche in chiaro su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) oppure no. Si potranno infine seguire le due partite anche in streaming su NOW e SkyGO e anche su Dazn.