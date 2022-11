Chi ci aspetta? Dati e curiosità sulle possibili avversarie in Conference

Ci sono anche due amatissimi ex

Redazione VN

Il Corriere Fiorentino propone uno specchietto con tutte le curiosità sulle 7 possibili avversarie della Fiorentina agli spareggi di Conference League, con vista sugli ottavi:

SPORTING BRAGA - Secondi nel campionato portoghese dietro il Benfica di Rui Costa, stadio da 30mila posti e una tradizione favorevole con le italiane, girone chiuso dietro al sorprendente Saint-Gilloise e all'Union Berlino capolista in Bundesliga. Il talento Vitinha vale già tantissimo e in EL ha fatto 4 gol in 5 gare.

TRABZONSPOR: Hamsik, Yazici, Maxi Gomez: quante vecchie conoscenze, tra avversari ed ex obiettivi. Ma in difesa, ecco le emozioni: c'è Vitor Hugo, con tanto di maglia numero 13 in onore dell'eterno capitano Davide Astori. Lo stadio Gunes, 40mila spettatori, è una vera e propria bolgia. Campioni di Turchia in carica, al momento sesti in classifica.

SHERIFF, LUDOGORETS, QARABAG, BODO: i primi hanno battuto il Real Madrid in casa nella scorsa edizione della Champions League, basta questo. Il Ludogorets è andato a 45' dall'eliminare la Roma dall'Europa League, e il Qarabag riporta alla mente il 2016, primo gol di Chiesa con la Fiorentina, sempre in EL, a Baku. Il Bodo ce lo ricordiamo anche lui per quanto fatto con la Roma, che in Norvegia ha perso sia nel girone (il famoso 6-1) sia poi nell fase a eliminazione diretta.

AEK LARNACA: Merita un capitolo a parte, perché lì ci gioca Nenad Tomovic, componente indimenticabile e mai apprezzato come avrebbe dovuto e potuto della difesa di una delle Fiorentine più entusiasmanti dell'ultimo ventennio. Sarebbe un bellissimo amarcord.