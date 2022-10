Bianco, che gioia: solo 6 più giovani di lui all’esordio europeo in viola

Per Alessandro Bianco quella di ieri è una serata da ricordare: a 20 anni e 5 giorni è il settimo giocatore viola più giovane ad esordire nelle competizioni UEFA ancora in vigore. Guida la classifica Minelli, unico minorenne che nel 2014 scese in campo in Europa League. Bianco batte per precocità Bernardeschi, Matos e Kuzmanovic.