Beltran pigliatutto: la UEFA lo candida a miglior giocatore e miglior gol del turno

E' stata una serata da ricordare per Lucas Beltran: non solo il primo gol con la maglia della Fiorentina, ma anche la doppietta con un pallonetto pazzesco che gli è valso in una volta sola la nomina tra i candidati di ben due premi, quello per il miglior gol e quello per il miglior giocatore dell'intera terza giornata della fase a gironi di Conference League.