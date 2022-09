Basaksehir: Istanbul perde un suo top player per tre mesi

Problemi di infortuni in casa IstanbulBasaksehir, con i turchi che, nella sfida di Conference League (GUARDA QUI RISULTATI E CLASSIFICHE) contro la Fiorentina in programma il 27 ottobre al Franchi, non potranno sicuramente usufruire di un loro top player: Mesut Ozil. È lo stesso Goksel Gumusdag, presidente del club, che ha confermato che Ozil sarà sottoposto a un intervento chirurgico per curare un infortunio alla schiena, ufficializzando così che il trequartista tedesco sarà assente per un periodo di circa tre mesi.