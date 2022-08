Udinese-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Udinese - Fiorentina, l’analisi quote di OddsChecker: Sottil per la prima vittoria in casa, Italiano punta il colpo in trasferta

Redazione VN

Turno infrasettimanale per le squadre di Serie A impegnate nella quarta giornata del massimo campionato. Tra chi scenderà in campo nella giornata di mercoledì ci sono anche Udinese e Fiorentina pronte a sfidarsi alla Dacia Arena nella gara in programma alle 18.30.

Gli ultimi risultati

Una sconfitta, un pareggio e una vittoria. Questo il bilancio dell’inizio stagione dell’Udinese che arriva alla sfida contro la Fiorentina con un solo punto di distacco dai viola. La squadra di Sottil è stata battuta all’esordio dal Milan, 0-0 con la Salernitana e infine la vittoria sul Monza grazie alle reti di Beto e Udogie. Contro i viola dovrà fare a meno di Perez, squalificato.

Partenza con il freno a mano anche per la Fiorentina reduce dallo 0-0, il secondo consecutivo, contro il Napoli rimediato al Franchi. Per i viola vittoria all’esordio sulla Cremonese e poi un altro pareggio contro l’Empoli. La squadra di Italiano ha avuto però due impegni in più rispetto agli avversari avendo dovuto disputare le due gare con il Twente per accedere ai gironi di Conference League.

Il pericolo numero uno per la porta viola è Beto, una sua rete viene infatti quotata a 3.00 da Sisal. Sponda Fiorentina gli scommettitori puntano su Luka Jovic. Un suo gol vale 3.05 per Leovegas anche se l’attaccante non segna una rete in trasferta in campionato dal dicembre 2021 contro la Real Sociedad, con la maglia del Real Madrid

I precedenti

L’ultima volta che Fiorentina e Udinese si sono scontrate risale al 27 aprile scorso quando al Franchi la squadra allenata allora da Cioffi si impose con un sonoro 0-4. Prima di questa vittoria l’Udinese non vinceva a Firenze dal lontanissimo 2007 con le reti di Quagliarella e Di Natale per i bianconeri e Pazzini per i viola per l'1-2 finale.

Come ci informa OddsChecker l’ultima vittoria della Fiorentina in trasferta a Udine è della passata stagione con il successo firmato dalla rete di Vlahovic. Vincendo anche la gara di mercoledì la Fiorentina potrebbe portare a casa un successo in due partite consecutive in casa dell’Udinese in Serie A per la prima volta dal dicembre 2000-ottobre 2001.

Le quote

Secondo le rilevazioni di OddsChecker la Fiorentina è leggermente favorita per la vittoria. Un successo in trasferta mette d’accordo quasi tutti gli scommettitori da Snai a Betfair fino a Leovegas che lo quotano a 2.55. Una vittoria in casa dell’Udinese è quotata a 2.75 da Sisal così come da Goldbet, Snai e Better. Leggermente più alto il valore della quota dell’X con Bet365 e Planetwin che lo fissano a 3.50.

Nonostante negli ultimi dieci incontri in sole tre occasioni le due squadre siano riuscite a segnare più di due reti ci si attende una gara ricca di gol. L’Over 2.5 è infatti quotato a 1.80 da Bet365 e Betfair. L’Under 2.5 parte dai 2.00 di Sisal fino ai 2.03 di Planetwin.

Risultato esatto

Per i bookie una vittoria per 0-1 da parte della Fiorentina è fissata a 10.50 da Sisal e Novibet. Equilibrio quasi perfetto se si considera che una vittoria invece dell’Udinese per 1-0 è fissata a 11.00 da Bet365 ma anche Snai e Novibet. Un pareggio a reti inviolate invece paga 13.00 volte la posta.