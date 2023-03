Sivasspor–Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Gli ultimi risultati

Il Sivasspor sta vivendo una stagione dai due volti: perfetto o quasi in Conference League, deficitario nei risultati nel campionato turco. Basti pensare che in ambito europeo i biancorossi hanno chiuso al comando il girone di qualificazione, prima di cadere nella trasferta di Firenze. Gli uomini di Riza Çalimbay nella Super Liga turca sono appena sopra la zona calda, con un punto di vantaggio. Va detto però che devono recuperare diverse gare, in seguito allo stop di qualche settimana per il terribile terremoto che ha colpito il paese. Gli “Yiğidolar” hanno subito la seconda sconfitta nella competizione e per la prima volta in sette match sono rimasti a secco di reti segnate. Momento difficile alle spalle per la Fiorentina che è reduce da sei vittorie complessivi tra Conference e Serie A: in coppa, dopo i due successi sul Braga, è arrivato lo squillo contro i turchi. In Italia, battuti in sequenza Verona, Milan e Cremonese. Insomma, la squadra di Vincenzo Italiano ha ripreso a correre, con 15 gol fatti e tre subiti, oltre a tre gare con la porta imbattuta. Numeri importanti e che lasciano ben sperare in vista della decisiva trasferta allo “Stadio 4 settembre”. Nella sola kermesse continentale la formazione viola è reduce da sette vittorie di fila e mette nel mirino l’ottavo successo che significherebbe record nelle competizioni europee, per il club gigliato. C’è poi una striscia che conforta Vincenzo Italiano: in 12 match di andata vinti, poi solo due volte la Fiorentina è stata eliminata.