Sampdoria-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Questo è il peggior avvio nella storia della Sampdoria: ora i blucerchiati hanno sei punti in classifica. Avevano sempre raccolto almeno sette punti nelle prime 12 partite di A, con il record negativo risalente al 1947/48. Era inoltre dal 1974/75 che la squadra non vinceva solo una gara a questo punto della stagione. Come riporta Oddschecker, la Fiorentina ha vinto l’ultima trasferta di campionato contro lo Spezia e cerca due successi di fila fuori casa che mancano da settembre 2021. Una curiosità statistica: la formazione di Italiano è una delle sette squadre dei top cinque campionati europei a viaggiare con un possesso palla medio superiore al 60% (60.1% per i viola); le altre sono Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona, Liverpool, Psg e Chelsea.

I precedenti

L'ultimo pareggio in Serie A tra Sampdoria e Fiorentina risale al gennaio 2019: 3-3 al Franchi. Da allora il bilancio è in perfetto equilibrio con tre successi per parte, l'ultimo per i blucerchiati lo scorso 16 maggio. Come analizzato da Oddschecker, in tutte le ultime 13 sfide di campionato, entrambe le squadre hanno trovato la rete (47 gol totali, una media di 3.6 a partita). L’ultima occasione in cui una delle due squadre non è andata a segno risale al novembre 2015 (2-0 per i viola allenati da Paulo Sousa). Dopo i successi degli anni scorsi, la Sampdoria potrebbe vincere per almeno tre stagioni di fila contro la Fiorentina al Ferraris in A per la prima volta dal quadriennio 1990-1993.