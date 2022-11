Riga-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Stato di forma

Viola a quota 10 punti in classifica, alla pari del Basaksehir e anche la vittoria potrebbe non bastare per il primo posto nel girone A: i turchi hanno gli scontri diretti favorevoli. Settimana d’oro per la Fiorentina: il successo per 2-1 sul Basaksehir ha certificato la qualificazione viola al turno successivo della terza coppa europea. Il 2-1 ottenuto in casa dello Spezia, per la Serie A, vale una boccata d’ossigeno fondamentale per una classifica che iniziava a farsi preoccupante. Tornando alla Conference, la formazione di Vincenzo Italiano insegue la quarta vittoria di fila, dopo le due sugli Hearts e quella sui turchi. 11 gol fatti e sei quelli al passivo. Come detto, serve un successo per tenere vive le speranze in ottica primo posto e ad un contemporaneo passo falso del Basaksehir in casa contro gli scozzesi. Ultimi 90 minuti per i padroni di casa. La prima storica stagione, alla fase a gruppi di una competizione europea, non ha sorriso oltre modo al Riga. Due punti in cinque gare, senza alcun successo e la piccola soddisfazione di aver fermato proprio la Fiorentina al “Franchi” per 1-1. Tre le sconfitte che completano il ruolino di marcia della formazione guidata da Viktors Morozs: due gol fatti e otto subiti. In campionato, il pareggio per 1-1 in casa della capolista Valmiera sancisce l’addio ai sogni di titolo per la squadra della capitale che sale a 72 punti, a meno sette dalla prima della classe, quando restano da giocare solo due turni. Il Riga ha tre punti di vantaggio sulla quarta piazza e deve blindare il terzo posto per qualificarsi ai preliminari della Conference League della prossima stagione.