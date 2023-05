Napoli-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Napoli-Fiorentina, l’analisi quote di Oddschecker: da febbraio una sola sconfitta per i viola in A. E attenzione all’Over 2.5…

Redazione VN

Il primo impegno del Napoli campione d’Italia è contro la Fiorentina al Maradona: fischio d’inizio domenica alle 18. Gli azzurri con l’1-1 contro l’Udinese hanno conquistato lo scudetto, la squadra di Italiano ha invece pareggiato 3-3 contro la Salernitana all’Arechi.

ULTIMI RISULTATI – Gli uomini di Spalletti non hanno più nulla da chiedere al campionato. Ora spazio a chi ha giocato meno. Il Napoli arriva da due pareggi, l’ultimo successo è arrivato il 23 aprile contro la Juventus all’Allianz Stadium. La zona Europa dista dodici lunghezze dalla Fiorentina, attualmente ottava con 46 punti: il Milan sesto è fermo a 58. Mancano cinque giornate al termine della Serie A, ma i viola hanno ancora le semifinali di Conference League da giocare. L’andata contro il Basilea al Franchi è in programma giovedì alle 21, il ritorno in Svizzera è previsto una settimana dopo. C’è anche la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Adesso la formazione di Italiano non può sbagliare. Come riporta Oddschecker, dopo otto risultati utili consecutivi è arrivata la sconfitta con il Monza: è l’unico k.o. in campionato da febbraio. Numeri alla mano, nelle tre gare più recenti Cabral e compagni hanno segnato ben dieci reti subendone cinque.

I PRECEDENTI – Sono 169 i confronti totali tra Napoli e Fiorentina. Il bilancio dei precedenti è quasi in parità: 60 vittorie per gli azzurri, 59 quelle dei viola, 50 invece i pareggi. La gara d’andata al Franchi è terminata con un pari senza reti. Nella scorsa stagione le squadre si sono affrontate anche agli ottavi di Coppa Italia: la formazione di Italiano ha avuto la meglio dopo i tempi supplementari, 5-2 il risultato finale. Anche lo scorso aprile i viola hanno superato 3-2 gli avversari. Come riporta Oddschecker, tre delle ultime quattro sfide tra Napoli e Fiorentina sono terminate con oltre due reti segnate.

LE QUOTE – Secondo i principali siti scommesse, il Napoli ha comunque più chance di vittoria: il segno 1 è valutato 1.99 da Vincitu, 1.86 secondo Netbet e 1.85 per Novibet. L’eventuale successo della Fiorentina è quotato 4.25 da Sisal, 4.15 per Sportbet, 4.05 secondo Netbet. Mentre l’X è offerto 3.85 da Sportbet, 3.75 per Planetwin, 3.65 su Vincitu. Stando alle valutazioni dei bookmaker, l’Over 2.5 è un’ipotesi molto probabile: 1.85 l’offerta di Leovegas, 1.75 per Betfair e Planetwin. L’Under è invece fissato 2.05 per Snai e Betfair, 2.00 su Better. Attenzione anche al segno Gol: 1.78 per Leovegas, 1.70 su Planetwin e Bet365. Il No Gol ha una quota più alta: 2.15 per Snai e Betfair, 2.03 su Planetwin.