Monza-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Monza – Fiorentina, ospiti favoriti. E i bookie puntano sull’Under

Dopo la sconfitta contro il Lech Poznan ma il pass per le semifinali di Conference League, per la Fiorentina è il momento di rituffarsi in campionato dove affronterà il Monza, reduce dall'inaspettata vittoria contro l'Inter. Anche i viola hanno registrato il successo più recente contro i nerazzurri (0-1, lo scorso 1° aprile). Poi sono giunti due pareggi, entrambi casalinghi: l'ultimo è stato quello dello scorso weekend contro l'Atalanta. Al gol di Maehle ha fatto seguito quello, dal dischetto, di Cabral.

GLI ULTIMI RISULTATI - Domenica 23 aprile alle 15, Monza e Fiorentina si affronteranno all'U-Power Stadium nel match valido per la 31esima giornata di Serie A. Gli ospiti, giunti a quota 42 dopo un girone di ritorno in cui hanno recuperato quanto perso in quello di andata, sono reduci da due pareggi (entrambi terminati 1-1, l'ultimo contro l'Atalanta e quello ancora precedente con lo Spezia). In trasferta, nelle ultime tre giornate, sono giunte tutte vittorie, e per di più senza alcun gol al passivo: la squadra viola non ottiene quattro successi di fila fuori casa in A da maggio 2013, con Montella in panchina. Il Monza, dall'altra parte, ha ottenuto 38 punti finora: nelle prime 30 giornate della competizione nazionale, solo due debuttanti assolute hanno raggiunto almeno questa cifra nell'era dei tre punti, la Reggina 1999/2000 e il Chievo Verona 2001/02.

I PRECEDENTI - Tra Serie A, B e Coppa Italia, il Monza ha affrontato la Fiorentina 11 volte: sette successi viola, due brianzoli e due pareggi, incluso quello nel match d’andata di questo campionato al Franchi (1-1, decisa dalle reti di Cabral e Carlos Augusto). Il Monza, inoltre, non ospita la Fiorentina in un match ufficiale dal 29 maggio 1994: 0-0 nella gara di ritorno di quel campionato di Serie A in cui la Viola terminò al primo posto e la squadra lombarda all’ultimo. In quattro delle ultime sei sfide di campionato, la Fiorentina ha trovato il gol nel quarto d'ora successivo all'intervallo: solo l'Atalanta (14) ha messo a referto più reti dei toscani (10) in questa frazione di gioco. La possibilità che il trend si confermi anche all'U-Power Stadium, coinvolgendo anche il Monza, vale 2.30 su Snai.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di , gli ospiti godono dei favori del pronostico. Il segno 2 vale 2.00 su Planetwin, 2.05 su Better. 2.10 su Betfair e 2.15 su Sportbet. Al contrario, il successo del Monza è in grado di pagare fino a 3.70 volte la posta su bet365 (la quota è inferiore su LeoVegas, 3.65). L'X, infine, oscilla tra il 3.39 di Betwaye il 3.55 su LeoVegas. Per quanto riguarda i gol, l'Under è in vantaggio sull'Over: il primo scenario è quotato 1.75 su Sisal, raggiungendo un massimo di 1.87 su LeoVegas. Al contrario, la possibilità che arrivino almeno tre reti vale 1.98 su StarCasinò Bet, 2.00 su Betfair. I bookie, infine, sono convinti che entrambe le squadre andranno in rete. La soglia fissata per il Goal è di 1.80 su Betfair, contro l'1.95 del No Goal, optando per lo stesso portale.