Milan-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

La comparazione quote di Milan-Fiorentina a cura degli esperti di OddsChecker. Milan favorito sui viola di Italiano.

Redazione VN

La quindicesima giornata di Serie A segna l’ultimo turno del 2022 per Milan e Fiorentina, prima della sosta per il mondiale e l’arrivederci al 2023 per la Serie A. Rossoneri obbligati a ripartire, dopo il pari di Cremona, con il Napoli in fuga. Viola rilanciati dalla terza vittoria di fila in campionato a cui dobbiamo aggiungere altre due in Conference League.

Stato di forma — Milan che per la seconda trasferta di fila non ha ottenuto la massima posta in palio. I rossoneri, dopo la sconfitta in casa del Torino, vengono fermati sullo 0-0 allo Zini dalla Cremonese. La squadra di Pioli è sempre seconda, ma con un distacco che sale a 8 lunghezze sul Napoli capolista, con tre punti di vantaggio sulla quinta piazza. In casa invece i rossoneri hanno un andamento molto più costante, con sei vittorie e una sconfitta (contro il Napoli). Leao e compagni cercano il quarto successo di fila a San Siro, per riprendere l’inseguimento alla prima della classe, oltre che per blindare un posto nella prossima Champions League. I meneghini hanno segnato 27 reti e con 14 al passivo: per la seconda volta in stagione, il Milan è rimasto a secco di reti. Prima di Cremona, ad inizio campionato il pari per 0-0 in casa del Sassuolo. Dall’altra parte la formazione di Vincenzo Italiano sembra aver ingranato la marcia giusta, dopo una prima parte di stagione molto complicata. La Fiorentina ha vinto tre gare di fila e mette nel mirino il quarto successo consecutivo che diventano 7, se comprendiamo anche le ultime tre giornate della fase a gironi di Conference League. In campo esterno la squadra Viola è imbattuta da tre gare: un pari e primi due successi lontano dal Franchi. Entrambi in Liguria, contro Spezia e Sampdoria. Complessivamente Jovic e soci hanno raccolto 8 punti in trasferta, con 6 reti segnate e 6 subite.

Precedenti — Milan – Fiorentina si affrontano per la 178° volta. La squadra toscana è settima, come numero di sfide per i meneghini. Il bilancio sorride ai rossoneri che hanno vinto 78 volte, con 51 pareggi e 48 vittorie della formazione viola. La squadra di Pioli ha vinto gli ultimi due precedenti a San Siro: 2-0 due stagioni fa e l’1-0 dello scorso campionato firmato da Leao che risulterà decisivo per le sorti del 19° Scudetto rossonero. Gli ospiti non vincono a Milano dal settembre 2019: 3-1 con Ribery mattatore e applaudito da tutto lo stadio.

Le quote — Milan ovviamente favorito, come rilevato da OddsChecker. Il segno 1 brilla a 1.75 su Sisal, con Snai e Novibet che concordano a 1.73. Il segno X paga a 4.00 su Betfair, mentre Bet365, Goldbet e Planetwin abbassano la quota a 3.80. Infine, il segno 2 decolla a 5.00 su Snai e Bet365, con LeoVegas che mette in lavagna la vittoria della Fiorentina a 4.80. Passiamo alle reti e il segno Gol varia fra 1.85 di Netbet e 1.70 di Pokerstars Sport. Il No-Gol è sfavorito a 2.00 su Snai e 1.95 su Better. L’Over 2.5 si accende a 1.83 su StarsCasinò, con l’Under 2.5 si alza a 2.00 su Bet365. Infine uno sguardo ai primi marcatori. Nelle file rossonere sono favoriti Giroud e Leao: il francese vale 5.50 su Sisal, con il lusitano a 7.00 su Bet365. Per i viola, attenzione a Luka Jovic a 11.55 su Snai, con Ikone a 13 su LeoVegas.